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Магистральный нефтепровод загорелся на Еты-Пуровском месторождении

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Прорыв магистрального нефтепровода с возгоранием произошел в 08:17 по Москве на Еты-Пуровском нефтяном месторождении, сообщает в субботу Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Месторождение разрабатывает дочерняя компания ПАО "Газпром нефть" - АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

Как рассказали в центре, по предварительным данным, пострадавших нет. В справке говорится об "остановке скважин".

ЯНАО Минэнерго Газпром нефть

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