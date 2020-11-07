Пожар на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО потушен

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти".

Как пояснили в компании, на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. "Возгорание ликвидировано, пострадавших нет",- сказал представитель компании.

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщил о прорыве магистрального нефтепровода с возгоранием на Еты-Пуровском месторождении, которое разрабатывает дочерняя компания ПАО "Газпром нефть" - АО "Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - одно из основных добывающих предприятии ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.