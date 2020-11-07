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В Екатеринбурге на вечеринке убили четырех человек

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В одной из квартир в Екатеринбурге нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

"Обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином "Сайга", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с огнестрельными ранениями была госпитализирована 17-летняя девушка.

Дело расследуется по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, хозяин квартиры расправился с гостями и свел счеты с жизнью.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, в квартире была вечеринка. Одна из ее участниц, школьница, была найдена в квартире живой и здоровой. Другая несовершеннолетняя с ранениями находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Екатеринбург Свердловская область СКР

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