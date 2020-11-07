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На трубопроводе месторождения в ЯНАО произошел розлив нефти

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор начал проверку инцидента с возгоранием на внутрипромысловом трубопроводе Еты-Пуровского месторождения в ЯНАО, которое разрабатывает дочерняя компания ПАО "Газпром нефть" - АО "Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Росприроднадзор начал проверку по факту происшествия. Специалисты ведомства и ЦЛАТИ выехали на место аварии и произвели отбор проб. Их анализ покажет масштаб загрязнения и поможет оценить размер ущерба",- сообщила глава службы Светлана Радионова в своем инстаграме.

Как сообщалось, в субботу утром на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения произошла разгерметизация с последующим возгоранием, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщил, что обнаружен розлив нефтесодержащей жидкости по предварительным данным на площади около 200 кв. м. Природоохранной прокуратурой округа организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В компании сообщали, что работа "Газпром нефть - Ноябрьскнефтегаза" продолжается штатно, инцидент с возгоранием на внутрипромысловом трубопроводе Еты-Пуровского месторождения не отразится на производстве нефти предприятия.

Днем в пресс-службе "Газпром нефти" сообщили, работа трубопровода и части скважин на месторождении остановлена, однако скважины планируется запустить в ближайшее время. "Запуск остановленного фонда (66 скважин) планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме", - сказал представитель компании.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - одно из основных добывающих предприятии ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.

Росприроднадзор ЯНАО

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