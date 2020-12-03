Шестая за год авария на магистрали Газпрома произошла на Урале

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Разгерметизация магистрального газопровода "Игрим-Серов-Нижний Тагил" с последующим возгоранием произошла в 00:27 мск в четверг на территории Новолялинского городского округа Свердловской области, сообщают САЦ Минэнерго и ГУ МЧС по области.

Диаметр газопровода 1000 мм, пишет МЧС.

Авария произошла в лесной зоне, вне территории населённого пункта, в двух километрах от посёлка Красный Яр. Однако возгорания лесного массива не произошло, отмечают пожарные.

Минэнерго сообщает, что пострадавших и угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Режим транспортировки газа не нарушен, так как в этом месте одновременно проходят четыре ветки газопровода.

В 00:36 разрыв газопровода локализован отключением участка 532 км - 539 км газопровода. Через полчаса - в 01:00 выгорание газа завершено, возгорание ликвидировано. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

С начала года это уже шестая по счету авария на магистралях "Газпрома" (MOEX: GAZP). Первая была в феврале на лупинге магистрального газопровода "Ямбург - западная граница СССР" ("Прогресс") в Пермском крае; вторая - в марте на МГ "Надым - Пунга-1" в ХМАО; третья - в июле на газопроводе "Саратов-Горький"; четвертая - в июле на отводе газопровода "Починки-Изобильное"; пятая в ноябре на МГ "Ямбург - западная граница СССР" в ЯНАО; шестая - в декабре в Свердловской области на газопроводе "Игрин - Серов - Нижний Тагил".

За 2019 год на трубах "Газпрома" было семь аварий.