При пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля склада

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Кровля горящего склада с парфюмерией и бытовой химией обрушилась в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв.м. Баллончики бытовой химии под воздействием огня издают хлопки",- сказали в ведомстве.

Там отметили, что для тушения создано 3 боевых участка, на месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники, 4 звена газодымозащитной службы.