Ликвидировано открытое горение на пожаре склада в Екатеринбурге

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение склада с парфюмерией и бытовой химией в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 00:58 (22:58 мск)пожарные справились с огнем на складе, открытое горение ликвидировано, ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций", - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, в Екатеринбурге по улице 8 марта 267 горит здание склада, где предположительно находятся электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия. Пожар был локализован на площади 1500 кв.м.