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Слуцкий счел маловероятным конструктив во внешней политике США по отношению к РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Победа Джо Байдена на выборах президента США может внести некий конструктив во внешнюю политику, но во взаимоотношениях с РФ улучшений ждать не стоит, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Победа Байдена, по мнению ряда экспертов, может внести некий конструктив во внешнюю политику США. Многие аналитики в случае его президентства не исключали возможности возврата США в Парижское соглашение по климату, а также в СВПД - иранскую "ядерную сделку". Однако на российском направлении, к сожалению, не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

Он отметил, что еще "в своей предвыборной риторике демократ прямо называл нашу страну "главным врагом" США, поэтому вряд ли стоит ждать, что кто-то из российских политиков будет аплодировать в этот раз по случаю подведения итогов американских выборов".

Вместе с тем, "Россия - и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США", добавил глава комитета.

По мнению Слуцкого, "нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости. Мы проанализируем все аспекты и возможности в российско-американском диалоге на заседании круглого стола в Госдуме в конце ноября".

"Мы пока не говорим о новой "перезагрузке", но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос", - отметил парламентарий.

США Россия

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