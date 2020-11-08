Подросток задержан в Петербурге за попытку убить родителей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге 15-летнего мальчика задержали по делу о покушении на убийство трех человек, сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, подозреваемый в ночь на воскресенье в квартире дома на улице Лужской на почве личной неприязни трижды ударил ножом малолетнюю племянницу. Девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Затем подросток взял травматический пистолет, принадлежащий отцу, и несколько раз выстрелил в голову своей матери, а также в отца. Убить родственников он не смог, так как отец оказал сопротивление, говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании для подростка меры пресечения и предъявлении обвинения. По данным местных СМИ, подросток заранее планировал убийство и делился этим с друзьями.