Шестиклассника заподозрили в попытке поджечь сверстницу за отказ дать списать

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Самарской области прокуратура проверяет обстоятельства конфликта школьников, в ходе которого мальчик попытался поджечь одноклассницу, как заявили ее родители. По данным источника "Интерфакса", конфликт случился у шестиклассников.

Дети сидели за одной партой. Девочка на уроке закрыла учебник и не дала соседу подсмотреть в нем текст, рассказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, 25 января после уроков мальчик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег. "Одежда девочки получила повреждения, ребенок не пострадал", - говорится в пресс-релизе областного надзорного ведомств.

Родители девочки написали заявление в полицию. Полиция начала доследственную проверку.