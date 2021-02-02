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Шестиклассника заподозрили в попытке поджечь сверстницу за отказ дать списать

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Самарской области прокуратура проверяет обстоятельства конфликта школьников, в ходе которого мальчик попытался поджечь одноклассницу, как заявили ее родители. По данным источника "Интерфакса", конфликт случился у шестиклассников.

Дети сидели за одной партой. Девочка на уроке закрыла учебник и не дала соседу подсмотреть в нем текст, рассказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, 25 января после уроков мальчик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег. "Одежда девочки получила повреждения, ребенок не пострадал", - говорится в пресс-релизе областного надзорного ведомств.

Родители девочки написали заявление в полицию. Полиция начала доследственную проверку.

Самарская область МВД

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