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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на понедельник на севере Сахалина, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 9 ноября в 00:29 по сахалинскому времени (8 ноября 16:29 мск) с эпицентром в 26 км юго-западнее села Сабо Охинского района на глубине 7 км. Ощутили его в городе Оха (райцентр - ИФ), в селах Сабо и Тунгор силой до трех баллов", - сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал, добавил он.

Сахалин

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