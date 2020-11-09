Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на понедельник на севере Сахалина, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 9 ноября в 00:29 по сахалинскому времени (8 ноября 16:29 мск) с эпицентром в 26 км юго-западнее села Сабо Охинского района на глубине 7 км. Ощутили его в городе Оха (райцентр - ИФ), в селах Сабо и Тунгор силой до трех баллов", - сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал, добавил он.