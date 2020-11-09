Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов выборов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов голосования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал он журналистам.

Пескова также спросили, почему четыре года назад Путин практически сразу после объявления предварительных итогов голосования поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и чем та ситуация отличается от нынешней. "Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что четыре года назад не было анонсирования юридического оспаривания итогов выборов.

Песков не стал отвечать на вопрос, объявление какой инстанции о результатах выборов будет считаться официальным. "Я воздержусь. Пока нет вообще официальных никаких результатов", - сказал он.

При этом в Кремле надеются, что с новым президентом США удастся наладить диалог и договориться о нормализации двусторонних отношений. "Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа, и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США", - также заметил Песков.