Сенаторы предложили разместить в Арктике дата-центры

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил правительству в рамках цифровизации Арктики создать в этом регионе сеть центров обработки данных (ЦОД), в которых будут использованы отечественные аппаратно-программные комплексы, пишет "Коммерсантъ".

Издание ссылается на проект документа совета, подготовленного к этому заседанию. Подлинность документа газете подтвердил источник в одной из госкорпораций. Председатель совета по цифровой экономике, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак подтвердил, что обсуждается создание арктических дата-центров, а также предложение Минвостокразвития о введении налоговых льгот для IT-компаний в Арктике.

Размещение дата-центров в Арктике позволит сократить расходы на охлаждение оборудования и электроэнергию, объяснил источник издания, близкий к совету по цифровой экономике.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты отнеслись к идее сенаторов скептически: размещать дата-центры выгодно рядом с потребителями, которым важна скорость передачи данных.

"ЦОДы должны находиться максимум в 300 км от потребителя, только такое расстояние гарантирует отсутствие задержек в передаче информации, - заявил президент Ассоциации участников рынка ЦОДов Игорь Дорофеев. - Проблема и в том, что специалистов для обслуживания ЦОДов нужно как-то перевезти в Арктику, платить им высокие северные зарплаты".

Он отметил, что в Арктике мало потребителей и что сейчас дата-центры строят в основном в Москве и даже столичный рынок еще полностью не занят. По мнению Дорофеева, предложение сенаторов заинтересует только госкомпании, которые будут строить ЦОДы в государственных интересах.

Климат Арктики действительно позволит снизить затраты на охлаждение оборудования, но ЦОДам важнее не столько охлаждение, сколько постоянный мониторинг и поддержание определенной температуры локальных участков, добавил замгендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов. Это требует стабильного доступа к электроэнергии, а эта проблема в Арктике все еще не решена полностью, добавил он.

По данным iKS-Consulting, участники рынка ежегодно увеличивают мощности ЦОДов именно в Москве и Петербурге, а не в регионах, и к концу 2020 года в двух столицах будет сосредоточено 85% серверных стоек, а в регионах — 15% (годом ранее — 16,3%).