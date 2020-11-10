РКН потребовал разблокировать твиттер "Комитета защиты национальных интересов"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в Twitter требование о разблокировке аккаунта "Комитета защиты национальных интересов", сообщили в пресс-службе ведомства.

В направленном требовании говорится "о недопустимости ограничения права граждан РФ на доступ к объективной и достоверной информации".

Отмечается, что заблокированные материалы являются "независимыми расследованиями фактов иностранного финансирования политической деятельности организаций в России".

В РКН считают, что их блокировка – "это попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов".