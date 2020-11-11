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Самарский губернатор посетовал на последствия оптимизации здравоохранения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что системе здравоохранения региона было бы легче работать в период пандемии, если бы не ее оптимизация, проведенная ранее.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое мнение Азаров высказал на заседании правительства, посвященном планированию бюджета на будущий год.

"Нам пришлось бы гораздо легче, если бы в период с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращен на 5 114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 – со 162 до 118. Теперь нам приходится исправлять вот такие последствия оптимизации здравоохранения", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным пресс-службы, оптимизация системы здравоохранения проводилась на региональном уровне.

Между тем, обсуждаемый проект бюджета на 2021 год предусматривает 894 млн рублей на развитие и модернизацию сети медучреждений проектом закона предусмотрено 894 миллиона рублей: на финансирование проектирования, строительства и реконструкции 6 объектов.

В сообщении уточняется, что это строительство инфекционного корпуса на 100 коек сызранской городской больницы №2, реконструкция детской инфекционной больницы в Самаре, строительство детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы, реконструкция поликлиники Самарской областной клинической больницы №2, реконструкция здания Нефтегорской центральной районной больницы.

Всего в проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 млрд рублей больше, чем в году 2020, и на 5 млрд больше, чем в 2019-м. В целом, объем обязательств социальной поддержки населения в 2021 году по сравнению с некризисным 2019-м вырастет почти на треть (28,5 %).

Самарская область Дмитрий Азаров

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