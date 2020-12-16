Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:50Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

В Самарской области запретили новогодние корпоративы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров запретил в регионе новогодние корпоративы. Соответствующее постановление есть в распоряжении "Интерфакса".

Для граждан старше 65 лет он продлил режим обязательной самоизоляции до 17 января. До того момента им будет можно только ходить на работу, в в медицинские учреждения, а также заниматься спортом на улице. Постановление запрещает пускать пенсионеров в спортивные залы, бассейны, фитнес-центры, кино, цирк и на концерты.

Всего с начала пандемии в Самарской области выявлено 26 515 случаев заражения коронавирусом, 508 заболевшим умерли. За минувшие сутки подтверждены 296 случаев заражения, восемь человек скончались.

Хроника коронавируса. Декабрь.

17
В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации
Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Самарская область коронавирус Дмитрий Азаров

Новости по теме

Новости

Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов

В Думу внесли поправки о единой базе медосмотров поваров и учителей

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

Смольный сообщил, что не продлевал зимние каникулы для школьников

Пандемия коронавируса

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Крым зафиксировал десятый за декабрь антирекорд по COVID-приросту

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов вышел на свободу

Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%
Пандемия коронавируса

В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19

В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');