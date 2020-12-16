В Самарской области запретили новогодние корпоративы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров запретил в регионе новогодние корпоративы. Соответствующее постановление есть в распоряжении "Интерфакса".

Для граждан старше 65 лет он продлил режим обязательной самоизоляции до 17 января. До того момента им будет можно только ходить на работу, в в медицинские учреждения, а также заниматься спортом на улице. Постановление запрещает пускать пенсионеров в спортивные залы, бассейны, фитнес-центры, кино, цирк и на концерты.

Всего с начала пандемии в Самарской области выявлено 26 515 случаев заражения коронавирусом, 508 заболевшим умерли. За минувшие сутки подтверждены 296 случаев заражения, восемь человек скончались.