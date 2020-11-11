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Экс-министр Кобылкин стал и.о. замсекретаря Генсовета "Единой России"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президиум Генсовета "Единой России" в среду назначил бывшего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании сообщил, что в период его отсутствия Кобылкин будет осуществлять руководство деятельностью президиума Генсовета.

Кобылкину "будет поручено заниматься партийными проектами, организовывать и модернизировать работу по экологическому направлению, в том числе по проекту "Чистая страна", сказал Турчак. По его словам, Кобылкин также будет курировать деятельность рабочей группы Генсовета по реализации национальных проектов.

Турчак напомнил, что в понедельник Кобылкин был назначен первым заместителем руководителя избирательного штаба "Единой России" по подготовке к выборам в Госдуму.

В понедельник указом президента РФ Кобылкин был освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии.

Дмитрий Кобылкин Единая Россия

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