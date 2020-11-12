Бывших полицейских будут судить за смерть человека после применения электрошокера

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Иркутске двух бывших полицейских будут судить за необоснованное применение электрошокера к 25-летнему мужчине, сообщила областная прокуратура. Потерпевший умер.

Бывшим сотрудникам полиции вменяют п. "б" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенных с применением специальных средств). Их дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

В феврале мать погибшего рассказала в фейсбуке, что в ночь на 15 февраля ее сын возвращался в такси домой из клуба. Он был нетрезв и заснул в машине. Таксист не смог его разбудить и обратился за помощью к патрульным полицейским, которые проезжали мимо.

По версии следствия, патрульные попытались "разбудить" спящего электрошокером. Он умер.

По факту было возбуждено уголовное дело. По итогам внутренней проверки обоих патрульных уволили из полиции за превышение должностных полномочий. 27 февраля их арестовали.