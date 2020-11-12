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Житель Екатеринбурга получил восемь лет колонии за ограбления почтальонов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Железнодорожный суд приговорил к восьми годам колонии строгого 25-летнего Григория Скоринова за ограбления почтальонов, разносивших пенсии. Об этом сообщила Свердловская областная прокуратура.

Следствие и суд установили, что в феврале Скоринов в подъезде подкараулил почтальона и потребовал отдать ему деньги. Женщина испугалась и отдала 135 000 рублей. Позднее он ограбил еще двух почтальонов и забрал у них в общей сложности 380 000 рублей. Награбленное он потратил на отдых в Доминиканской Республике.

Суд признал его виновным в грабеже и разбое в крупном размере.

Екатеринбург Свердловская прокуратура Железнодорожный суд Доминиканская республика

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