Новые СанПиНы для общепита РФ сократили в пять раз

Правила вступают в силу с нового года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) для организаций общественного питания, которые будут вводиться с 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Отмечается, что "новые правила сокращены в пять раз по сравнению с действующими, при неизменном сохранении обязательных для предотвращения риска для жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических требований".

В пресс-службе уточнили, что в СанПиНы включены требования 17 актов в сфере общественного питания, с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослое, детское население, инвалиды и лица, нуждающиеся в особом питании. Кроме того, они включают питание в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях.

Новые СанПиНы для общепита вводятся с 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года, отменяя ранее правила.