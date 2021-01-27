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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
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Турбизнес выступил против закрепления в СанПиНах мер борьбы с COVID-19

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Предложение Роспотребнадзора перевести требования по профилактике коронавируса в разряд обязательных Санитарных правил и норм - СанПиНов - вынудит закрыться многие недорогие объекты размещения, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Об этом сообщила пресс-секретарь союза Ирина Тюрина.

Экономический кризис

По ее словам, в Минэкономразвития сейчас обсуждают проект постановления Роспотребнадзора, который закрепит меры по борьбе с COVID-19, в том числе в гостиничном бизнесе, в виде СанПиНов до 1 января 2022 года. В РСТ считают, что в обсуждаемом постановлении "содержатся во многом избыточные, дублирующие и даже неисполнимые положения", и даже если оно будет принято, часть рекомендацией необходимо "серьезно откорректировать".

В частности, турбизнес считает нужным отменить требование размещать постояльцев в одноместных номерах за исключением семейного или совместного прибытия.

"Это грозит закрытием целого пласта бизнеса, так как более половины номерного фонда в России - это хостелы или гостиницы уровня 2* и ниже", - сказала Тюрина.

Дискриминационным она назвала требование мерить температуру в гостиницах "на каждом шагу". Отельеры отмечают, что для ресторанов и кафе, например, таких правил нет, поэтому предложенное правило ущемит права гостиничного бизнеса.

Требования по ежедневной влажной уборке ковровых покрытий и мебели из ДСП также требуют корректировки, считают в РСТ. Отельеры говорят, что ковровые покрытия в этих условиях износятся за один-два месяца, а мебель - за три. У бизнесменов вызывают также недоумение формулировки требований об обеззараживании воздуха и о ведении журналов о выполнении каждого пункта правил.

Президент РСТ Андрей Игнатьев 25 января направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сказала Тюрина.

Она добавила, что предложенные меры получили отрицательную оценку и на заседании рабочей группы по "регуляторной гильотине" в сфере туризма, поскольку действующие рекомендации Роспотребнадзора работают эффективно и за все время пандемии в гостиницах не было вспышек коронавируса. В РСТ считают, что дополнительные правила противоречат идее "регуляторной гильотины" - решением правительства сократить до разумных пределов количество правовых актов и норм, регулирующих различные сферы деятельности.

Хроника 09 января 2020 года – 27 января 2021 годаПандемия коронавируса
РСТ Роспотребнадзор коронавирус Анна Попова Ирина Тюрина Андрей Игнатьев

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