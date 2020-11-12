Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В Краснодаре бывшая врач-педиатр напала с молотком на школьника

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Краснодара возбудила уголовное дело против местной жительницы, напавшей с молотком на учащегося младших классов одного из лицеев, мальчика спасли случайные прохожие. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в четверг на своей странице в телеграме.

По его словам, бывшая заведующая кафедрой педиатрии Медицинской академии возле Лицея №4 напала с молотком на второклассника и стала затаскивать его в подъезд. "За ребенка вступилась случайная прохожая. Молоток сумел вырвать одиннадцатиклассник. Жители и руководство лицея говорят, что женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей", - написал Первышов.

Глава города сообщил, что обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры. Такая ситуация, по его словам, длится уже довольно долго. Соседи жалуются, что женщина и ранее вела себя агрессивно, иногда ее видели с топором в руках.

"Речь идет о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи", - написал Первышов.

В пресс-службе управления МВД России по Краснодару "Интерфаксу" подтвердили, что по факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Полицейские установили личность нападавшей, изъяли и приобщили к делу молоток, которым она угрожала школьнику. К расследованию привлечены психиатры. Они рассматривают вопрос о помещении фигурантки на стационарное лечение.

В пресс-службы городской полиции отметили, что ранее после жалоб граждан и по инициативе полиции женщина уже помещалась на лечение в специализированное медучреждение.

Краснодар

Новости

В больнице от ранений умерла бабушка нижегородского стрелка

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

В школе Кронштадта произошло массовое отравление учеников

В Петербурге предложили на час продлить время продажи алкоголя

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

В горизбиркоме Петербурга не стали комментировать слухи об отставке председателя комиссии

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');