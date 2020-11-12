В Краснодаре бывшая врач-педиатр напала с молотком на школьника

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Краснодара возбудила уголовное дело против местной жительницы, напавшей с молотком на учащегося младших классов одного из лицеев, мальчика спасли случайные прохожие. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в четверг на своей странице в телеграме.

По его словам, бывшая заведующая кафедрой педиатрии Медицинской академии возле Лицея №4 напала с молотком на второклассника и стала затаскивать его в подъезд. "За ребенка вступилась случайная прохожая. Молоток сумел вырвать одиннадцатиклассник. Жители и руководство лицея говорят, что женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей", - написал Первышов.

Глава города сообщил, что обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры. Такая ситуация, по его словам, длится уже довольно долго. Соседи жалуются, что женщина и ранее вела себя агрессивно, иногда ее видели с топором в руках.

"Речь идет о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи", - написал Первышов.

В пресс-службе управления МВД России по Краснодару "Интерфаксу" подтвердили, что по факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Полицейские установили личность нападавшей, изъяли и приобщили к делу молоток, которым она угрожала школьнику. К расследованию привлечены психиатры. Они рассматривают вопрос о помещении фигурантки на стационарное лечение.

В пресс-службы городской полиции отметили, что ранее после жалоб граждан и по инициативе полиции женщина уже помещалась на лечение в специализированное медучреждение.