РКН возбудил против Google производство за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор возбудил в отношении компании Google административное производство за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, по которому компании грозит штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

"Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Там уточнили, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента"

Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом, уточнили в ведомстве.

"Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы",- сказали в РКН.

Согласно КоАП, нарушение ч. 2.1 ст.13.40 влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 1,5 млн до 5 млн рублей.