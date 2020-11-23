РКН возбудил против Google производство за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор возбудил в отношении компании Google административное производство за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, по которому компании грозит штраф от 1,5 до 5 млн рублей.
"Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".
Там уточнили, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента"
Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом, уточнили в ведомстве.
"Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы",- сказали в РКН.
Согласно КоАП, нарушение ч. 2.1 ст.13.40 влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 1,5 млн до 5 млн рублей.
Google уже не единожды штрафовали в РФ в связи с отказом компании фильтровать поисковую выдачу на 100% в соответствии с реестром запрещенной информации Роскомнадзора. Всего таких штрафов было уже три.
Впервые Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. Повторный штраф компании был выписан в июле 2019 на сумму 700 тысяч рублей. Тогда, по данным Роскомнадзора, не удаленными оставались примерно треть ссылок из реестра запрещенной информации. В ноябре 2019 года в ведомстве отметили, что Google увеличил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации до 80%.
10 августа этого года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 1,5 млн рублей по статье о повторном правонарушении (ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ), компания не стала оспаривать и оплатила данный штраф.
Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.