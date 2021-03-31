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Кудрин отметил улучшение финансовой дисциплины в "Роскосмосе"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Нарушения, которые в 2020 году в "Роскосмосе" выявила Счетная палата, не касаются нецелевого использования бюджетных средств и не требуют вмешательства правоохранительных органов, заявил глава контрольного ведомств Алексей Кудрин. Он отметил улучшение финансовой дисциплины в госкорпорации.

"В последний год мы не нашли нецелевого использования (средств). Хотя я в одном выступлении, говоря о государственных корпорациях, сказал, что есть и такие, но в части "Роскосмоса" за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было там выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - объяснил Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

"Отмечу, что "Роскосмос" стал намного более внимательно относиться к своей финансовой дисциплине, просто ситуация все-таки серьезно изменилась", - добавил он.

По его словам, в госкорпорации сейчас допускают нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерией.

Выявленные ранее нарушения в "Роскосмосе" Счетная палата держит на контроле, заверил он.

23 марта Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину, что Счетная палата в прошлом году вновь при проверке "Роскосмоса" обнаружила нарушения более чем на 30 млрд рублей. В госкорпорации на это заявили, что выявленные нарушения касались исключительно порядка оформления документов и составления отчетов, и что большинство из них уже устранено.

Счетная палата перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики". Также пройдет проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе" и др.

Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений - в 50 млрд рублей (по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации). 30 сентября 2019 года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора по капитальному строительству.

2 июля 2020 года аудитор Андрей Перчян сообщил, что СП выявила нарушения, допущенные научно-производственным центром им. М.В. Хруничева при использовании субсидий. "В этом году проверяли использование субсидий в "АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Там тоже немало нарушений, представление очень серьезное направлено", - сказал он в Совете Федерации. Сумму обнаруженных нарушений он не назвал. При этом он подчеркнул, что СП видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.

Роскосмос Счетная палата Алексей Кудрин Владимир Путин Совет Федерации

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