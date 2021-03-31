Кудрин отметил улучшение финансовой дисциплины в "Роскосмосе"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Нарушения, которые в 2020 году в "Роскосмосе" выявила Счетная палата, не касаются нецелевого использования бюджетных средств и не требуют вмешательства правоохранительных органов, заявил глава контрольного ведомств Алексей Кудрин. Он отметил улучшение финансовой дисциплины в госкорпорации.

"В последний год мы не нашли нецелевого использования (средств). Хотя я в одном выступлении, говоря о государственных корпорациях, сказал, что есть и такие, но в части "Роскосмоса" за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было там выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - объяснил Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

"Отмечу, что "Роскосмос" стал намного более внимательно относиться к своей финансовой дисциплине, просто ситуация все-таки серьезно изменилась", - добавил он.

По его словам, в госкорпорации сейчас допускают нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерией.

Выявленные ранее нарушения в "Роскосмосе" Счетная палата держит на контроле, заверил он.

23 марта Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину, что Счетная палата в прошлом году вновь при проверке "Роскосмоса" обнаружила нарушения более чем на 30 млрд рублей. В госкорпорации на это заявили, что выявленные нарушения касались исключительно порядка оформления документов и составления отчетов, и что большинство из них уже устранено.

Счетная палата перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики". Также пройдет проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе" и др.

Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений - в 50 млрд рублей (по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации). 30 сентября 2019 года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора по капитальному строительству.

2 июля 2020 года аудитор Андрей Перчян сообщил, что СП выявила нарушения, допущенные научно-производственным центром им. М.В. Хруничева при использовании субсидий. "В этом году проверяли использование субсидий в "АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Там тоже немало нарушений, представление очень серьезное направлено", - сказал он в Совете Федерации. Сумму обнаруженных нарушений он не назвал. При этом он подчеркнул, что СП видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.