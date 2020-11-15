В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве школьницы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пропавшая в четверг в городе Асбесте Свердловской области 11-летняя девочка найдена мертвой, подозреваемый в ее убийстве задержан и дал признательные показания, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После этого он задушил девочку, а тело спрятал недалеко от своего дома, прикрыв ветками. Как отмечается, подозреваемый не был знаком с жертвой.

В сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых сказано, что задержанный ранее был неоднократно судим. В последний раз 40-летний мужчина освободился из мест лишения свободы 18 февраля.

"За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме", - резюмировал он.

По словам Горелых, задержанный сам указал на место, где спрятал тело ребенка.