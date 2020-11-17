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Мужчина обманул на 1 млн руб. девушку, мечтавшую сниматься в порно

Деньги она занимала у знакомого якобы на лечение матери и брала микрокредиты

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Кемеровской области рассмотрит дело местного жителя, который выманил у уроженки Ижевска 1 млн рублей, пообещав, что поможет ей стать высокооплачиваемой порноактрисой и женится на ней, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, в 2019 году 24-летняя жительница Ижевска обнаружила в интернете объявление о трудоустройстве девушек в качестве актрис порнофильмов, которое разместил под фейковым аккаунтом 32-летний мужчина из Кузбасса. В течение полугода он обещал девушке помочь стать актрисой, гарантируя большую зарплату, а также обещал жениться, но при этом под различными предлогами выманивал у нее деньги.

"Одним из поводов стал звонок, на который не ответила девушка, после чего аферист сообщил, будто из-за этого сорвался ее вылет в Кемерово на кастинг, и она должна выплатить штраф. В общей сложности жительница Ижевска совершила 127 переводов на сумму 995 тыс. рублей. Деньги девушка занимала у своего знакомого под предлогом оплаты лечения матери и брала в кредит в микрофинансовых организациях", - сказал сотрудник пресс-службы.

Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Задержанный мужчина признал вину и выплатил ей 10 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба. Кроме того, следствие установило, что летом 2020 года он украл из чужой квартиры технику и продал ее.

Мужчине вменяется мошенничество и кража. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кемеровская область

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