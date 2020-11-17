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Экс-замглавы Минэкономразвития стал полпредом правительства в Совфеде

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил полпредом правительства в Совете Федерации Вадима Живулина, который ранее занимал должность замглавы Минэкономразвития. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кабинета министров.

Полпредом правительства в верхней палате парламента много лет, еще со времен премьерства Михаила Фрадкова, был Андрей Яцкин. В сентябре он был назначен первым вице-спикером Совета Федерации, а обязанности полпреда с тех пор исполняли Александр Синенко и Павел Степанов.

Живулин с 2011 года возглавлял департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития. В 2018 году был назначен заместителем министра. В этой должности он проработал до июня 2020 года.

Новый полпред правительства в Совете Федерации является выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС при президенте Российской Федерации.

Награждён благодарностью правительства за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства, информирует пресс-служба.

Михаил Мишустин Вадим Живулин

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