Кремль заявил об отсутствии в планах дополнительной помощи артистам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительных мер поддержки артистической отрасли в настоящее время не планируется, в Кремле отмечают, что театры, киноиндустрия и телевидение функционируют, несмотря на пандемию.

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас, в данном случае не рассматривается. Теле- и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены соблюдением требованием санитарных властей, телевидение функционирует, театры работают, вся творческая работа продолжается. К сожалению, с ограничениями, но они неминуемы в условиях свирепствующей пандемии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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