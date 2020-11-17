В завалах горевшего завода в Челябинске нашли второго погибшего

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинске под завалами цеха по производству пластиковых окон, который обрушился после взрыва газа и пожара, нашли второго погибшего. Его пытаются извлечь, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Екатерина Ягафарова.

Ранее было известно, что в момент взрыва в цехе было шесть человек. Четверо выжили, одного нашли погибшим, еще один пропал. По данным МЧС, по меньшей мере трое выживших получили травмы.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 15:13 по местному времени (13:13 по Москве). Площадь пожара составила 300 квадратных метров. У цеха частично обвалилась крыша. В 18:36 Челябинское ГУ МЧС сообщило, что пожар потушен.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной.