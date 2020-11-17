Житель Башкирии сделал коррекцию зрения и похудел ради службы в армии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Житель Башкирии Азамат Шакиров, не прошедший призывную медкомиссию из-за проблем со зрением и лишнего веса, добился исполнения своей мечты служить в армии.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, юноша сделал коррекцию зрения и записался в фитнес-центр, чтобы сбросить лишний вес.

"У меня на тренера денег не было, но один тренер, Владислав, вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты - чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов", - приводит пресс-служба слова Шакирова.

В ходе осеннего призыва Шакиров успешно прошел медкомиссию и был призван на службу в армию.

"Военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич высоко оценил стремление призывника. Его распределили в одно из престижных мест для службы - на Военно-морской флот в Калининградской области", - отмечается в сообщении.

В среду Шакиров получит на сборном пункте вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы). 19 ноября он полетит к месту несения службы.