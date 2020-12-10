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Башкирия приняла за лето в три раза больше туристов, чем обычно

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число посетивших летом 2020 года Башкирию туристов возросло в три раза на фоне коронавирусных ограничений, сообщил глава республики Радий Хабиров на Международной неделе бизнеса в Уфе в четверг.

"Парадокс заключается в том, что туризм не сократился. Да, существенно сократился внешний туризм, люди перестали выезжать по понятным причинам, но людям же надо где-то отдыхать. За это лето мы приняли в три раза гостей, чем это было традиционно, - порядка 2 млн туристов", - сказал он на пленарном заседании третьего дня форума.

Глава региона отметил, что республика не была готова к "огромному объему" гостей.

"Откровенно скажу, нет. Мы не были готовы "проглотить" такое огромное количество туристов. Но это дало серьезный толчок развитию инфраструктуры и тому, что туризм в глазах многих деловых людей становится интересным видом бизнеса. Кто этим занимался, расширяет свой бизнес, кто не занимался - понимает, что надо этим заниматься", - подчеркнул Хабиров.

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По его мнению, наплыв гостей заставил туристическую отрасль "задуматься" о развитии инфраструктуры. Власти Башкирии приняли программы по развитию придорожного сервиса, геопарков и так далее.

Хабиров отметил, что "ситуацию с пандемией необходимо рассматривать как окно возможностей".

Закрытые из-за распространения COVID-19 республиканские санатории переориентировались на выполнение функции обсерваторов.

"У нас целый ряд соглашений с газпромовскими крупными организациями: им нужно, чтобы человек уезжал на север, не имея инфицирования. Мы пропустили через наши санатории уже почти 30 тыс. человек, плюс это же оплачиваемые услуги. И этот тяжелый период для санаториев мы аккуратно, хорошо проходим", - отметил Хабиров.

В республике 44 санатория, семь из которых - крупные. В новогодние каникулы дома отдыха и турбазы Башкирии продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Башкирия

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