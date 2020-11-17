Депутаты предложили дать ЦИК право просить о блокировке агитации в интернете

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который наделяет Центризбирком России (ЦИК) и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете.

Согласно законодательной инициативе (№ 1057336-7), если избиркомы сообщают о нарушении порядка агитации в интернете в Роскомнадзор, может инициироваться как временное ограничение доступа к конкретным материалам, удаление отдельных материалов, так временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где такие материалы размещены. Санкции к ресурсам могут применяться, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК может инициировать такую блокировку во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы - в ходе кампаний регионального уровня.

В числе инициаторов инициативы - председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Согласно пояснительной записке, сейчас у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в интернете информации либо агитационных материалов, которые нарушают требования избирательного законодательства.