Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве Центризбиркома и региональных избиркомов инициировать временную блокировку незаконной интернет-агитации.

Согласно закону, избирком может обратиться в Роскомнадзор с сообщением о нарушении порядка агитации в сети. В результате могут быть временно заблокированы как отдельные интернет-страницы с агитацией, так и целые ресурсы, где она размещена. При этом к сайтам могут применяться санкции, если они не принимают мер по ограничению доступа к подобным материалам.

ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах.

Кроме того, ко второму чтению в тексте появилась поправка в закон о парламентских выборах. В результате в рамках принятого Думой закона ЦИК получает право устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов - в том числе в интернете.

Авторами законодательной инициативы выступили председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Документ был внесен в нижнюю палату в ноябре 2020 года.

Сейчас у избирательных комиссий, говорится в пояснительной записке, отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в интернете информации либо агитационных материалов, которые нарушают избирательное законодательство.

В ЦИК ранее заявляли, что новый закон позволит оперативно пресекать нарушения. Депутат Хинштейн выражал надежду, что реакция на законопроект ряда IT-гигантов, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, будет адекватной.