Морского ежа и ламинарию впервые начали выращивать на Сахалине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ламинарию и морского ежа начали выращивать в морской акватории юга Сахалина, в ближайшие годы здесь планируют собрать хороший урожай, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Выпуск в море зооспор японской ламинарии и личинок серого морского ежа в островном регионе состоялся впервые за всю историю. Морской деликатес будут культивировать в акваториях залива Анива и Татарского пролива. Это позволит островному региону получить уникальный практический опыт в новых направлениях марикультуры, а также расширить ассортимент натуральных и полезных продуктов", - говорится в сообщении.

В этом году в залив Анива выпустили более 73 млн зооспор ламинарии, известной на Сахалине как морская капуста, через два года здесь соберут урожай весом более 400 тонн, отмечает пресс-служба. Чтобы получить клетки водорослей, необходимые для размножения, ламинарию просушивали в специальной бумаге в течение нескольких дней.

В Татарском проливе в Невельском районе зооспоры поместили на камни, после чего погрузили их в море, разместив между ними маточные слоевища морской капусты. Через несколько лет здесь также соберут не менее 400 тонн ламинарии.

В акваторию Татарского пролива выпустили более 2 млрд личинок морского ежа. В ближайшие годы они подрастут, и компания сможет добыть около 500 тонн этого морского деликатеса, сообщает пресс-служба. "Отдельного внимания заслуживает уникальный процесс оплодотворения яйцеклеток самок морского ежа в искусственных условиях - его на Сахалине выполнили впервые. Необходимых для выращивания иглокожих производителей доставили с Курильских островов. Уверена, что этот новый опыт будет активно распространяться", - цитирует пресс-служба слова начальника отдела аквакультуры Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Светланы Сидоровой.

По данным пресс-службы, сегодня в Сахалинской области марикультурой занимаются семь компаний, интерес к этому виду деятельности растет.