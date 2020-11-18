Адвокат сообщил о прекращении уголовного дела экс-сенатора Фетисова

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следствие прекратило уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца ООО "Мой банк" Глеба Фетисова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Гофштейн.

"Дело прекращено в связи с истечением срока давности", - сказал Фетисов. По словам адвоката, постановление о прекращении уголовного дела было вынесено 20 октября.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

Изначально Фетисову вменялась организация шести эпизодов хищения в 2012-2013 годах принадлежащих "Моему банку" ценных бумаг и денег на общую сумму 1,96 млрд руб., что привело банкротству банка.

В 2017 году Пресненский суд Москвы, рассматривавший дело Фетисова по существу, вернул его в прокуратуру для устранения выявленных в документах ошибок. Мосгорсуд признал это решение законным.