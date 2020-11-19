Прибыль "Газпром нефти" по МСФО за девять месяцев упала на 88,7%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2020 года чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО составила 36,2 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 88,7%. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали показатель на уровне 32,145 млрд рублей.

В III квартале 2020 года чистая прибыль компании выросла на 26,9% в квартальном выражении и достигла 28 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали показатель в среднем на уровне 23,9 млрд рублей.

В третьем квартале 2019 года чистая прибыль компании составляла 104,9 млрд рублей.

EBITDA за III квартал сотавила 147,3 млрд рублей, показатель вырос на 77,7% по сравнению со II кварталом 2020 года (прогноз - 105,409 млрд рублей). EBITDA за девять месяцев снизилась на 46,5% - до 329,2 млрд рублей.

Выручка "Газпром нефти" в III квартале достигла 536,741 млрд рублей увеличившись квартал к кварталу на 35% (прогноз - 518,634 млрд рублей), за девять месяцев снизилась на 22,5% - до 1,449 трлн рублей.

Постепенное восстановление цен на нефть и частичное снятие ограничений в рамках мер противодействия коронавирусу, а также оптимизация инвестиционной программы и работа с удельными операционными затратами позволили компании существенно улучшить финансовые показатели и выйти на положительный свободный денежный поток, отмечается в сообщении. Свободный денежный поток в третьем квартале - 50,758 млрд рублей.

Комментируя результаты III квартала и 9 месяцев 2020 года, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил: "Как мы и прогнозировали, в третьем квартале "Газпром нефть" улучшила финансовые показатели, показав рост чистой прибыли по сравнению со вторым кварталом. Мы сохраняем высокую дисциплину в отношении сокращения расходов и реализуем комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы компании в условиях низких цен и замедлившегося восстановления мирового спроса на нефть и нефтепродукты".

Капитальные затраты "Газпром нефти" за 9 месяцев 2020 года составили 324,9 млрд рублей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета по МСФО.

В том числе на сектор "Разведка и добыча" пришлось 226,3 млрд рублей (194,4 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года), на "Переработку, маркетинг и сбыт" - 98,6 млрд рублей (118,8 млрд рублей).

В третьем квартале капитальные затраты составили 88,2 млрд рублей против 121,7 млрд рублей годом ранее.

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за девять месяцев 2020 года составила 72,1 млн тонн н. э. - практически на уровне прошлого года - вследствие влияния ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий за 9 месяцев 2020 года составил 30,2 млн тонн. Восстановление спроса в III квартале 2020 года относительно предыдущего квартала, а также завершение планового ремонта установок на Ярославском НПЗ обеспечили компании рост объема переработки нефти на 15,7% квартал к кварталу.

Через премиальные каналы сбыта компания реализовала 17,1 млн тонн нефтепродуктов по итогам 9 месяцев 2020 года. Смягчение ограничительных мер в условиях пандемии положительно повлияло на реализацию нефтепродуктов через премиальные каналы в III квартале. Так, объем продаж автомобильного топлива увеличился на 24,3% к предыдущему кварталу, авиатоплива - на 39%, премиальных битумов - на 21,4%. При этом "Газпром нефть" сохранила свою долю в профильных сегментах рынка и продолжила работу над расширением линейки продуктов, в том числе за счет цифровых решений.