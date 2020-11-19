Скорректированная чистая прибыль Qiwi выросла на 73%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года скорректированная чистая прибыль платежного сервиса Qiwi по МСФО выросла на 73%, до 3,275 млрд рублей против 1,893 млрд рублей годом ранее.

Выручка за отчетный период выросла в годовом измерении на 11%, до 6,637 млрд рублей.

Результат по чистой выручке за отчетный период оказался несколько ниже консенсус-прогноза, предполагавшего ее рост до 6,649 млрд рублей. Результат по чистой прибыли превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших рост этого показателя в III квартале на 64% - до 3,098 млрд рублей.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в III квартале 2020 года выросла на 11% - до 6,108 млрд рублей, чистая прибыль в этом сегменте увеличилась также на 11% - до 3,633 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в III квартале текущего года увеличился на 60% и составил 4,020 млрд рублей.

Общий оборот сегмента платежных сервисов за отчетный период вырос на 11% - до 435,4 млрд рублей.

Совет директоров Qiwi по итогам квартала и с учетом текущей операционной среды утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,34 на акцию, сообщила группа.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 1 декабря 2020 года, сами выплаты компания планирует провести 3 декабря. Владельцы ADS получат свои дивиденды позднее, указано в сообщении.

Традиционно Qiwi отмечает, что совет директоров оставляет за собой право распределять, когда он сочтет необходимым, дивиденды на ежеквартальной основе таким образом, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю; при этом коэффициенты выплаты по каждому из кварталов могут варьироваться и быть больше или меньше предусмотренного целевого показателя. "В долгосрочной перспективе компания намерена распределять избыток денежных средств среди акционеров", - говорится в сообщении.

В августе совет директоров Qiwi по итогам работы за второй квартал 2020 года утвердил выплату промежуточных дивидендов в $0,33 на акцию. Ранее компания также заявляла, что планирует направить на дивиденды за 2020 год 50% от скорректированной чистой прибыли.