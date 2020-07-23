Qiwi официально объявила об отмене SPO из-за рыночных условий

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Qiwi отказались от ранее объявленного SPO, решение продиктовано рыночными условиями, говорится в сообщении группы.

Об отмене запланированного размещения американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса В) в минувшую среду "Интерфаксу" сообщил источник на финансовом рынке.

Расписки Qiwi на новостях об отмене SPO выросли в среду на "Московской бирже" на 11,04% (до 1338 рублей за штуку), отыграв падение во вторник на 10,1% (до 1205 рублей, цена снижалась после объявления планов по размещению акций).

Всего планировалось разместить 6 млн 800,870 тыс. акций класса В (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы). Кроме того, продающие акционеры предоставили андеррайтерам право на 30-дневный опцион по покупке еще до 1 млн 20,130 тыс. ADS.

Акции в ходе SPO планировали продать банк "Открытие", основной акционер Qiwi Сергей Солонин и генеральный директор этой группы Борис Ким. "Открытие" собиралось продать 5,4 млн акций класса В (6,2 млн акций этого типа с учетом опциона), Солонин - 779,6 тыс. акций класса А (для этого они конвертируются в акции класса В, с учетом опциона - 896,5 тыс. акций класса А), Ким - 612,1 тыс. акций класса В (с учетом опциона - 703,9 тыс. акций этого типа).

Всю прибыль от размещения акций должны были получить продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не участвовала, никакого дохода не получала.

Уставный капитал Qiwi состоит из 12 млн 83,419 тыс. акций класса А и 50 млн 629,556 тыс. акций класса В номиналом 0,0005 евро. Акции класса "A" обладают 10 голосами на одну бумагу, класса "В" - одним. Торгуются только акции класса В.

Букраннерами SPO выступили J.P Morgan Securities, UBS Securities и VTB Capital.

В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что банк "Открытие" и основной владелец Сергей Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В). В январе 2020 года Солонин продал чуть больше 2% капитала группы почти за $26 млн.

Основным акционером Qiwi является Солонин, контролирующий 65,7% голосов (95,8% акций класса А). Киму принадлежит 3,3% голосов (4,2% акций класса А и 1,4% акций класса В). Банк "Открытие" владеет 13,1% голосов (41,6% акций класса В).

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 тыс. терминалов и точек приема платежей.