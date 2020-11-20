Минэк предложил выдавать иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции

По предложениям ведомства, необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, согласно которому предлагается предоставлять иностранным гражданам вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции от 10 млн рублей, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику", - говорится в публикации со ссылкой на находящийся в распоряжении издания соответствующий законопроект.

Так, по имеющимся у газеты данным, для этого иностранцам нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий: необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн рублей, компания при этом должна работать хотя бы три года.

Кроме того, как поясняется в законопроекте Минэкономразвития, иностранным гражданам можно проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становиться его акционером). Такая компания должна просуществовать не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудоустроить не менее 25 человек.

Желающий получить российский ВНЖ гражданин также может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вложив в дело 10 млн рублей и приняв на работу десять россиян. И еще одно условие - необходимо владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей, отмечается в статье.

По словам первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича, которые приводит издание, "предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса".

Опрошенные газетой эксперты прогнозируют, что предлагаемый Минэком инструмент будет востребован у граждан "сложных юрисдикций", таких, как страны Ближнего Востока и Африки. Однако они отмечают, что стоимость программы по сравнению с европейскими аналогами слишком завышена, пишут "Известия".