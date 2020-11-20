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Россиянин приговорен к 13 годам колонии за госизмену в пользу США

ФСБ установила, что он передавал ЦРУ документы о новых российских вооружениях

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Брянский областной суд признал россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ему вменяли передачу спецслужбам США секретной технической информации.

Следствие ФСБ считает, что Ещенко, "работая в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК".

"В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. В начале 2019 года Ещенко установил контакт с ЦРУ США", - отметили в ЦОС ФСБ.

Задержали его в июле 2019 года в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе секретные сведения, добавили в ФСБ.

В суде Ещенко признал свою вину и раскаялся в содеянном, говорится в пресс-релизе.

Приговор был вынесен еще 17 ноября, однако ФСБ сообщила об этом только 20 ноября.

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