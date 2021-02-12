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Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданину России Юрию Ещенко, осужденному на 13 лет колонии за государственную измену в пользу США.

"Приговор Брянского областного суда от 17 ноября 2020 года оставлен без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе апелляционного суда в пятницу.

Согласно картотеке Брянского облсуда, приговор был обжалован самим осужденным.

Брянский облсуд приговорил Ещенко к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, установлено, что Ещенко, "работая в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК".

В 2015-2017 годах, выяснило следствие, Ещенко "целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте", а в начале 2019 года он связался с ЦРУ.

В итоге Ещенко задержали сотрудники ФСБ в июле 2019 года в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе секретные сведения.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, отмечали в ЦОС ФСБ.

ЦРУ ФСБ США

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