Петербургский вуз представил биочип для выявления коронавируса

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" представил технологию биочипов для быстрого определения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в пятницу.

"Ученые Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики (ИЦ ЦМИД) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" пришли к выводу, что для инактивации коронавируса и для его экспресс-анализа можно использовать молекулы олигопептидов (остатков аминокислот, соединенных пептидными связями - ИФ), обладающих пространственной структурой, комплементарной шипам коронавируса. Биочип с такими молекулами-пептидами позволит "связать" коронавирус и оперативно идентифицировать его", - отметили в пресс-службе.

Технологию представили накануне, 19 ноября, в рамках XXIV международного форума "Российский промышленник" в центре "Экспофорум".