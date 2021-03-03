Стрелявший в охранника магазина покупатель без маски получил семь лет колонии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима покупателя, который обстрелял охранника супермаркета в конфликте из-за отсутствия маски. Об этом говорится в материалах суда.

Суд установил, что в апреле 2020 года подсудимый пришел в выходной день в супермаркет пьяным и без медицинской маски, хотя в городе уже было введен масочный режим. Дежурный по залу сделал ему замечание, он проявил агрессию, и охранник несколько раз его ударил. Покупатель уехал домой, вернулся и выстрелил в охранника из пистолета ПБ-4-1 МЛ (комплекс "Оса"), решил суд.

Пострадавший, прикрываясь от пуль, получил открытый перелом пальца и ранение в плечо.

Суд признал покупателя виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК). Назначая наказание, суд учел, что подсудимый признал вину, а его брат добровольно заплатил охраннику компенсацию материального и морального вреда. Одновременно суд учел, что подсудимый открыл стрельбу в магазине, где по случаю выходного, был людно.