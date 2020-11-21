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Что произошло за день: суббота, 21 ноября

Российский ответ на санкции Лондона, новые антирекорды по COVID-19, выступление Путина на саммите "Группы двадцати"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы рекордные 24 822 случая COVID-19 за сутки. В Москве также установлен антирекорд: заболели еще 7 168 человек. Скончались 467 пациентов, а число выздоровевших превысило количество новых пациентов и составило 26 021 человек.

- Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании. Они стали ответом на санкции Лондона против россиян, которые, по его мнению, причастны к гибели Сергея Магнитского в 2009 году.

- Владимир Путин выступил на саммите "Группы двадцати". Он заявил, что застойная массовая безработица является главным риском пандемии коронавируса, а также выразил мнение, что COVID-вакцины должны стать всеобщим достоянием.

- Водители с 1 января смогут сами комплектовать автомобильную аптечку по списку. Такое решение Минздрав России озвучил на фоне изменения состава аптечки: в ней, в частности, должны быть маски и дополнительная пара перчаток.

- Первый российский гумконвой прибыл в Нагорный Карабах. В зону конфликта доставили 45 тонн строительных материалов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров провели в субботу переговоры с руководством Армении в Ереване. Позднее в тот же день Лавров также встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

- В Москве появился первый со времени похолодания снежный покров. Его высота к утру субботы достигла пяти сантиметров.

- В Нидерландах журналист подключился к закрытой видеовстрече министров ЕС. Он смог подобрать код доступа, большую его часть различив на фотографии в твиттере министра обороны. Журналист помахал участникам мероприятия рукой и отключился после короткой беседы. Инцидент произошел накануне, премьер Нидерландов попросил своих министров внимательнее отнестись к защите от кибератак.

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