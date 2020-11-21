Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:44Заразились
на 21.11В России 2 064 748+24 822В мире 57 564 083+665 668

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании
Флаги России и Великобритании
Фото: Reuters

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о введении ответных персональных санкций в отношении граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

В миреЛондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"Читать подробнее

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее, напомнили в российском МИДе, "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле 2020 года объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках т.н. "дела Магнитского".

В связи с этим Захарова заявила: "По всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание". Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя".

Она уточнила, что ответный российский список введен в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", - говорится в заявлении Захаровой.

В начале июля стало известно, что Великобритания ввела индивидуальные санкции в отношении 25 россиян, которые, как считают в Лондоне, были причастны к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году в следственном изоляторе "Бутырка".

В частности, в список включены председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, бывший замначальника СИЗО "Бутырка" Дмтирий Кратов, бывший начальник Следственного комитета при МВД России, генерал-лейтенант юстиции Алексей Аничин, а также следователь МВД России Олег Сильченко.

В списках также присутствуют бывший заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудник генпрокуратуры Андрей Печегин, судья Сергей Подопригоров, который постановил арестовать Магнитского в 2008 году, бывший судья Елена Сташина и другие представители судебной власти.

МИД РФ Великобритания

Новости по теме

Новости

На границе скопились 690 фур из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

Только 12% россиян планируют смотреть "новогодний огонёк"

Только 12% россиян планируют смотреть "новогодний огонёк"

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2021 год

Большинство россиян увидели ухудшение экономической ситуации в стране

В России обновлены антирекорды по COVID-19

В России обновлены антирекорды по COVID-19

Водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января

Водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января

Что случилось этой ночью: суббота, 21 ноября

Акция в поддержку экс-губернатора Фургала началась в Хабаровске

В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');