Путин назвал главным риском пандемии застойную массовую безработицу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Застойная массовая безработица является главным риском пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".

Он напомнил, что уже миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов из-за коронавируса. По его словам, масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентный.

"Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал", - напомнил Путин.

Президент РФ высоко оценил вклад США в восстановление мировой экономики. "Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере $12 трлн. И сейчас президент США только говорил об усилиях Соединенных Штатов, действительно, это большой очень вклад в восстановление экономики США, а, значит, и в восстановление мировой экономики", - сказал Путин.

В субботу лидеры стран "Группы двадцати" собрались на саммит в формате видеоконференции. Это финальное мероприятие саудовского председательства в G20, проводит его король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.