В Нидерландах журналист подключился к закрытой видеовстрече министров ЕС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил своих министров внимательнее отнестись к защите от кибератак после инцидента, произошедшего на этой неделе в ЕС, пишет в субботу газета Le Figaro.

Накануне нидерландский журналист сумел подключиться к закрытой видеоконференции министров обороны стран ЕС. Он рассмотрел на фотографии в твиттере главы оборонного ведомства Нидерландов Анк Бейлевелд пять из шести цифр кода доступа к конференции. Последнюю цифру журналист подобрал самостоятельно.

По информации СМИ Нидерландов, журналист подключился к видеоконференции и начал приветственно махать рукой в камеру. На вопрос главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, осознает ли он, что подключился к закрытой встрече, нидерландец ответил: "Да, да, мне очень жаль. Я - журналист из Нидерландов".

В итоге его попросили немедленно отключиться, и журналист сделал это. Встречу министров обороны пришлось перенести из соображений кибербезопасности.

Как прокомментировал инцидент Рютте, "министры должны еще раз постараться осознать, насколько аккуратными нужно быть в твиттере".