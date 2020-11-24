Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

На юге Сахалина обнаружили авиабомбу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Авиабомбу, обнаруженную в лесу в Корсаковском районе, ликвидировали спасатели с помощью тротиловой шашки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области во вторник.

Место обнаружения оцепили сотрудники полиции. Оперативная группа, в состав которой вошли экстренные службы (полиция, скорая медицинская помощь, спасатели и представители ГУ МЧС региона) выехала к месту обнаружения боеприпаса.

"Проверив ближайшие окрестности на наличие людей, мы выставили дополнительное оцепление. Надев экипировку для проведения пиротехнических и взрывных работ, подошли к авиационной фугасной бомбе, весом 50 килограмм, установили накладной заряд с тротиловой шашкой. Когда всё было готово произвели взрыв. Работы завершились успешно, бомба уничтожена, ущерба окружающей среде не допущено", - цитирует пресс-служба слова начальника спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС Сергея Солопова.

Сахалин

Новости

Минобрнауки сформировало группу для исследования загрязнения на Камчатке

Полиция раскрыла сеть фальшивомонетчиков, реализовавших 500 млн поддельных рублей

Полиция раскрыла сеть фальшивомонетчиков, реализовавших 500 млн поддельных рублей

Путин утвердил стратегию антинаркотической политики

Что произошло за день: понедельник, 23 ноября

Бывший главный криминалист МВД РФ осужден на 8 лет за мошенничество

Борьба с иноагентами

В Думе предложили штрафовать за сообщения об иноагентах без их статуса

В Думе предложили штрафовать за сообщения об иноагентах без их статуса

Дагестанский полковник арестован по делу о теракте в метро в 2010 году

Дагестанский полковник арестован по делу о теракте в метро в 2010 году

Экс-гендиректор издательства "Известия" осужден на шесть лет за хищения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал идею сделать COVID-рекомендации обязательными для бизнеса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');