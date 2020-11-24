На юге Сахалина обнаружили авиабомбу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Авиабомбу, обнаруженную в лесу в Корсаковском районе, ликвидировали спасатели с помощью тротиловой шашки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области во вторник.

Место обнаружения оцепили сотрудники полиции. Оперативная группа, в состав которой вошли экстренные службы (полиция, скорая медицинская помощь, спасатели и представители ГУ МЧС региона) выехала к месту обнаружения боеприпаса.

"Проверив ближайшие окрестности на наличие людей, мы выставили дополнительное оцепление. Надев экипировку для проведения пиротехнических и взрывных работ, подошли к авиационной фугасной бомбе, весом 50 килограмм, установили накладной заряд с тротиловой шашкой. Когда всё было готово произвели взрыв. Работы завершились успешно, бомба уничтожена, ущерба окружающей среде не допущено", - цитирует пресс-служба слова начальника спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС Сергея Солопова.