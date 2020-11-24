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Госдума приняла закон о реформе системы ОМС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которому с 1 января 2021 года сокращается объем расходов на ведение дел (РВД) страховщиков, а частные страховые компании исключаются из работы с федеральными клиниками.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в сентябре, он предусматривал сокращение объема РВД страховщиков по ОМС вдвое - с нынешних 1-2% до 0,5-1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин при обсуждении на площадке Госдумы данной инициативы заявлял, что при снижении расходов на ведение дел до 0,8% половина страховых медицинских компаний будет убыточна, при снижении до 0,7% отрасль станет убыточна полностью. К более детальной проработке законопроекта призывал и Минфин.

Итоговый закон, принятый Госдумой, предполагает снижение РВД до уровня не менее 0,8% и не более 1,1%. Он также исключает частные страховые компании из работы с федеральными клиниками. Федеральный фонд ОМС будет напрямую организовывать и финансировать медицинскую помощь в них.

Федеральный фонд без участия страховых медицинских организаций будет осуществлять расчеты за указанную медицинскую помощь; контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления указанной медицинской помощи федеральными медицинскими организациями; предъявлять претензии или иски к лицу, причинившему вред здоровью застрахованного лица.

Основные нормы законопроекта вступят в силу с 1 января 2021 года.

Госдума

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