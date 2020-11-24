Жители Новокузнецка до декабря смогут ездить в автобусах бесплатно

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Кемеровской области и транспортная компания ООО "Питеравто" договорились, что автобусы компании будут бесплатно возить жителей Новокузнецка до конца ноября из-за ошибок предприятия на старте транспортной реформы. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Правительство Кузбасса рассчитывает провести реформу, "которая позволит полностью обеспечить жителей Новокузнецка комфортным и современным общественным транспортом", говорится в сообщении. К ее проведению уже подключены профильные министерства, которые оказывают всестороннюю поддержку городу.

Руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за возникшие в городе транспортные проблемы.

Реформа в городе стартовала 18 ноября. Уже с утра горожане начали жаловаться, что автобусы стали опаздывать, проезжали остановки или не вышли на маршруты вообще. Глава регионального Минтранса Сергей Рубан объяснил, что пока не хватает водителей автобусов, которые не успевают пройти обязательную стажировку.

Глава города Сергей Кузнецов обвинил в случившемся компанию "Питеравто", сотрудники которой не смогли отладить программное обеспечение для навигации и оплаты проезда и не обучили водителей. Кроме того, еще одной "неожиданной проблемой" стали валидаторы, которые быстро разряжались из-за мороза.

Ранее Кузнецов заявлял, что город не смог вовремя получить 100 автобусов для подготовки к транспортной реформе из-за простоя курганского завода по причине массовой заболеваемости сотрудников коронавирусом. Реформа предусматривет обновление парка автобусов и сокращение городских маршрутов с 80 до 50 за счет исключения дублирующих.

Местные СМИ сообщают, что недовольные реформой перевозчики два дня проводят встречи с администрацией города, требуя расторгнуть договор с "Питеравто", заключить контракты на перевозку населения с ними и отправить в отставку главу города Сергея Кузнецова. Анонимные источники журналистов говорят, что Кузнецов уже оставил должность. В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" заявили, что отставки не было.

В мэрии Новокузнецка сообщили, что на сегодняшний день в городе на рейсы вышел практически весь общественный транспорт, продолжается прием и обучение водителей.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, в 2020 году компания "Питеравто" заключила 22 госконтракта на 18,3 млрд рублей на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в Новокузнецке и Санкт-Петербурге.